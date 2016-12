Avengers Infinity War: aperto il casting per le creature aliene

Tramite il sito Project Casting è giunta la conferma ufficiale dell’inizio dei processi di selezione per individuare attori e attrici idonei a impersonare creature aliene che faranno la loro comparsa nell’atteso progetto di Avengers Infinity War prossimo alle riprese, oltre che ovviamente nel futuro Avengers 4 per il momento solo in fase progettuale. La notizia riguardo alle procedure di casting call giunge in un momento di grande attività e fibrillazione che avvolge Avengers Infinity War, in concomitanza con l’apparente conferma dell’attesissimo ingresso di Capitan Marvel fra i personaggi principali della pellicola.

Avengers Infinity War: nuovi personaggi provenienti da Captain Marvel e Guardiani della Galassia?

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale ripreso da Project Casting gli aspiranti attori e attrici che volessero candidarsi per il ruolo delle creature aliene in Avengers Infinity War dovranno avere un’età compresa fra i 18 e i 50 anni, prevalentemente dal fisico atletico e di qualunque etnia (poiché le protesi e il make up copriranno ogni fattezza originale). Di seguito proponiamo la descrizione completa della formula di casting pubblicata: “la produzione di Avengers Infinity War sta prendendo in considerazione la partecipazione di aspiranti attori e attrici per interpretare un divertente ruolo di sfondo all’intento del film. Si ricercano uomini e donne di tutte le etnie di un’età compresa fra i 18 e i 50 anni, alti e con una corporatura sottile e atletica. I possibili candidati dovranno essere disposti a farsi applicare protesi sul loro volto, oltre a sottoporsi a sessioni di trucco intensivo. Per l’occasione saranno forniti il trucco e le applicazioni protesiche. Le riprese sono indicativamente previste tra il 5 aprile e il 30 maggio, pertanto i candidati dovranno essere disponibile per entrambi i giorni senza alcun impedimento. Si richiede ampia flessibilità, poiché saranno necessari molte prove di trucco prima delle date di inizio delle riprese. Coloro che fossero interessati sono pregati di inviare una mail a [email protected] con oggetto “Alien“. Si prega di includere il nome, numero di telefono, la taglia corporea e una fotografia corrente“.

Riguardo alla natura delle creature aliene che vedremo nel nuovo Avengers Infinity War non si hanno tuttavia delle informazioni precise, poiché numerose sono le razze apparse nei fumetti Marvel nel corso degli anni. Secondo alcune indiscrezioni si potrebbe trattare di esseri posti a guardia di Thanos, mentre secondo altri le indicazioni fisiche rimanderebbero al noto personaggio di Kree. L’opzione più probabile tuttavia dovrebbe essere quella relativa a delle generiche creature aliene senza alcuna specifica natura da protagonisti.

La produzione di Avengers Infinity War dovrebbe avere ufficialmente inizio a partire da gennaio 2017, dunque molti di questi rumors riguardo a una possibile confluenza dei personaggi MCU provenienti da Captain Marvel (e in parte anche da Guardiani della Galassia) potrebbero presto trovare un riscontro positivo. Brie Larson e Karen Gillianpotrebbero dunque essere i portabandiera dei rispettivi universi di provenienza e trovare un punto d’incontro proprio in queste pellicole destinate a mescolare ulteriormente l’immenso e variegato mondo Marvel.

Avengers Infinity War arriverà al cinema il 4 Maggio 2018. Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno della sceneggiatura del film, mentre la regia è affidata a Anthony e Joe Russo.

