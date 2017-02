The Predator: una new entry da Game of Thrones

Dopo l’annuncio ufficiale dell’inizio della produzione di The Predator, arriva un nuovo nome che si aggiunge al cast del film che sarà diretto da Shane Black.

Si tratta di Alfie Allen, noto per il ruolo di Theon Greyjoy nella serie HBO Il Trono di Spade. Il personaggio interpretato da Allen sarà un ex marine che si unisce alla missione degli altri protagonisti, tutti outsider in qualche modo, guidati dal personaggio di Holbrook.

The Predator, scritto da Frank Dekker e Shane Black e da quest’ultimo diretto, uscirà al cinema il 2 marzo 2018. A produrre la pellicola Matt Reilly, che supervisionerà per la Fox. Inoltre il film sarà collegato ai primi tre capitoli ma non avrà alcun legame ad Alien vs Predator.

Nel cast di The Predator ci sono Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Thomas Jane, Alfie Allen.

Il primo film della saga uscito nel 1987, raccontava le vicende di un alieno (appartenente alla razza yautja) giunto sulla Terra per andare a caccia di esseri umani. Il primo sequel uscì nel 1990, mentre il secondo nel 2010.

L’inserimento di un teschio di Xenomorfo nel finale di Predator 2 creò le premesse per la produzione di uno crossover con la serie Alien. Alien vs Predator è stato realizzato nel 2004 ad opera di Paul W.S. Anderson, seguito da un altro film nel 2007 su regia dei fratelli Strause.