Box Office ITA: The Great Wall in testa tallonato da Beata ignoranza

Il podio al box office italiano è occupato dalle new entry, con The Great Wall che la spunta su Beata ignoranza. Terzo Trainspotting 2.

Dopo il testa a testa del fine settimana, a conquistare la vetta del box office italiano è The Great Wall, che apre con 1,3 milioni incassati in 356 sale, registrando una media per sala pari a 3700 euro.

Così Beata ignoranza esordisce in seconda posizione incassando 1,2 milioni in 366 copie a disposizione.

Il terzo gradino del podio è occupato dalla new entry Trainspotting 2, che debutta con 1 milione in circa 320 sale disponibili.

Mamma o papà? perde due posizioni con altri 972.000 euro, arrivando a 3,5 milioni globali.

Calo anche per Cinquanta Sfumature di Nero, che con altri 898.000 euro sfiora la bellezza di 14 milioni.

Ballerina scende al sesto posto, raccogliendo altri 841.000 euro per un totale pari a 2,3 milioni.

Jackie esordisce soltanto in settima posizione, ma registra un’ottima media per sala: la pellicola con Natalie Portman incassa infatti 833.000 euro in 218 copie, per una media che ammonta a 3800 euro per sala.

Seguono due pellicole che hanno vinto agli Oscar la scorsa notte. La La Land (6 Academy Awards) raccoglie altri 331.000 euro e giunge a quota 7,1 milioni, mentre Manchester by the Sea, vincitore di 2 Oscar, arriva a 911.000 euro complessivi con altri 315.000 euro.

Chiude la top10 Lego Batman – Il Film, giunto a 2,3 milioni totali con altri 235.000 euro.