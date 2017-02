Box Office ITA: La La Land vince il weekend

La La Land sale in testa al box office italiano, seguito da Split e L’ora legale.

Al suo secondo fine settimana, La La Land sale in testa alla classifica con 1,6 milioni di euro, superando i 2 milioni globali. Grazie al passaparola e ai numerosi premi, la pellicola con Emma Stone e Ryan Gosling perde pochissimo rispetto all’esordio.

Anche Split guadagna una posizione, con un incasso di 1.285.000 euro per un globale di 3,7 milioni.

Così L’ora legale scende al terzo posto con altri 1.176.000 euro e arriva a quota 8,3 milioni.

Smetto quando voglio 2 – Masterclass apre soltanto in quarta posizione con 1.241.000 euro incassati in 486 sale disponibili, registrando una media per sala pari a 2550 euro.

Segue La Battaglia di Hacksaw Ridge, candidato a 6 Premi Oscar, che esordisce con 1,1 milioni di euro in 386 copie.

Calo per Sing, che raccoglie altri 536.000 euro per un totale di 8,3 milioni.

Le posizioni successive sono occupate da due novità del fine settimana. Sleepless – Il Giustiziere debutta con 430.000 euro, mentre A United Kingdom esordisce con 388.000 euro.

Fallen scende al nono posto con altri 312.000 euro totalizzando 1 milione.

Chiude la top10 Arrival, che con altri 301.000 euro giunge a 2,5 milioni complessivi.