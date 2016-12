Barriere: le foto con Viola Davis e Denzel Washington

Si intitolerà Barriere da noi il film con protagonisti Viola Davis e Denzel Washington che è invece stato distribuito negli USA con il titolo di Fences. Di seguito potete vedere alcune immagini dalla pellicola, basata sull’omonima opera teatrale di August Wilson, vincitrice del premio Pulizer per la drammaturgia.

Barriere è candidato a 3 SAG Awards e a 2 Golden Globe, fra cui Miglior attore Denzel Washington e Migliore attrice non protagonista Viola Davis.

Barriere – il trailer del film

Barriere racconta la storia di un ex giocatore di baseball (Washington) che, dopo esser stato respinto dalla major league in quanto afroamericano, adesso lavora come netturbino a Pittsburgh. Il film esplora le complesse relazioni dell’uomo con sua moglie (Davis), suo figlio e i suoi amici.

Washington si occuperà anche della regia del film, tornando così dietro la macchina da presa a quasi 10 anni di distanza dall’ultimo The Great Debaters Il potere della parola.

Scott Rudin e Todd Black si occuperanno della produzione insieme allo stesso Washington. Le riprese inizieranno questo mese a Pittsburgh.

L’ultima volta che abbiamo visto Denzel Washington sul grande schermo è stato ne I Magnifici Sette in cui recitano anche Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Matt Bomer e Peter Sarsgaard.

Viola Davis, invece, ha fatto parte del cast del cinecomic Suicide Squad, arrivato nelle sale ad agosto. Proprio ieri è stato annunciato che sarà tra i protagonisti del nuovo film di Steve McQueen, dal titolo Windows.