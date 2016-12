Deadpool come non l’avete mai visto in tante foto inedite

Il film Deadpool è uno dei maggiori successo dell’anno 2016 che sta per finire e oggi in attesa dell’inizio del prossimo anno vi segnaliamo una carrellata di nuove foto inedite per vedere Deadpool come no lo avete mai visto prima. Le foto sono di Joe Lederer, il fotografo di scena del film della FOX.

LEGGI LA RECENSIONE DI DEADPOOL

Vi ricordiamo che la 20th Century Fox ha annunciato ufficialmente Deadpool 2, il sequel del film campione d’incassi di quest’anno, che è attualmente in sviluppo. Il team del film che vedeDavid Leitch come regista, gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick e l’attore Ryan Reynolds è stato confermato per il ritorno nei pani del Mercenario Chiacchierone della Marvel.

Deadpool è un film della 20th Century Fox uscito il 18 Febbraio del 2016 ,il film sul super-eroe irriverente e anticonvenzionale, costato “solo” 58 milioni di dollari.

Protagonista Ryan Reynolds, che si è guadagnato a pieni voti anche il titolo di “Super eroe per adulti”, attestandosi in America anche come il film R – RATED (vietato ai minori di 17 anni) con il più alto incasso di esordio di tutta la storia del cinema. Nessun divieto invece per l’ Italia.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson (Ryan Reynolds), ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità. Con la sua nuova abilità di guarire rapidamente e un pungente senso dell’umorismo, Deadpool andrà a caccia dell’uomo che gli ha quasi rovinato la vita. Il film, diretto da Tim Miller sarà al cinema dal 18 febbraio.

Fonte: CBR