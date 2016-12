Doctor Strange sequel: vedremo anche Clea nel film?

Jon Spaihts, sceneggiatore di Doctor Strange, è attualmente impegnato con la promozione di Passengers, ma durante la promozione del film con Jennifer Lawrence e Chris Pratt ha trovato il tempo di parlare anche del sequel del film Marvel di cui non sappiamo ancora nulla.

Secondo lo sceneggiatore il film potrebbe presentare un personaggio importantissimo per la storia dello Stregone Supremo: Clea, sua allieva e grande amore.

“Lei è un personaggio insidioso da interpretare perché suo zio è una specie di dio, una testa calda onnipotente e lei invece è tipo una bella ragazza che studia la magia. Questa è una relazione insidiosa da portare sullo schermo e fuori dai fumetti. Ma lei è un personaggio davvero avvincente come uno stimolo, un love interest, una collega per Doctor Strange, e lei porta sempre con sè quella profondità e quel mistero su quanto e come è umana e come lui si relaziona a lei. Quindi potremmo trovare un modo per inserirla nella storia.”

CORRELATI:

Doctor Strange recensione del film con Benedict Cumberbatch

Doctor Strange è arrivato al cinema il 26 Ottobre 2016. Dirige Scott Derrickson da una sceneggiatura di Jon Aibel e Glenn Berger, rimaneggiata da Jon Spaihts. Nel cast del film al fianco del protagonista Benedict Cumberbatch sono stati confermati Tilda Swinton, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor.

Produttore del film, Kevin Feige, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Alan Fine, Stan Lee e Stephen Broussard come produttori esecutivi.

La trama di Doctor Strange

Dai Marvel Studios arriva la storia del neurochirurgo di fama mondiale, il Dottor Stephen Strange, che viene derubato dell’uso delle sue preziose mani a seguito di un terribile incidente d’auto. Quando la medicina tradizionale lo tradisce, Strange decide di rivolgere le sue speranze di guarigione altrove, verso un mistico ordine noto come Kamar-Taj. Qui scoprirà che non si tratta solo di un centro di guarigione, ma anche di un avanposto che combatte delle forze oscure e sconosciute che vogliono distruggere la nostra realtà. Strange dovrà quindi scegliere, armato di un nuovo potere e nuove capacità, se tornare alla sua vita di successi e agi o se lasciarsi tutto alle spalle e ergersi contro il male.