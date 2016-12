Dunkirk: Fionn Whitehead nella nuova foto dal film

Nonostante la grande attenzione mediatica riservata a Harry Styles per il suo ruolo in Dunkirk, non sarà lui il protagonista del film di Christopher Nolan ma Fionn Whitehead, che infatti è stato scelto come soggetto della nuova foto promozionale del film pubblicata da Entertainment Weekly.

Ecco la nuova foto di Dunkirk

Christopher Nolan ha spiegato: “Una delle informazioni chiave che si ottiene leggendo i diari di Dunkirk è stata quanto giovani e inesperienti erano questi soldati. Sembrava molto importante per me, specialmente per la parte di Fionn, trovare un volto davvero nuovo.”

Guarda il trailer di Dunkirk

La Warner Bros. Pictures distribuirà in tutto il mondo il film il 21 Luglio 2017. Nel cast del film sono confermati Mark Rylance, Kenneth Branagh, Fionn Whitehead, Harry Styles, Cillian Murphy e Tom Hardy.

Dunkirk sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e si concentrerà sulla cronaca dell’evacuazione di Dunkerque nel 1940, nota anche come Operazione Dynamo.

L’evacuazione si svolse dal 27 maggio al 4 giugno: truppe francesi, inglesi e belghe erano rimaste circondate dalle forze tedesche. Circa un milione di soldati. Alla fine dell’operazione se ne salvarono 330 mila grazie alla fuga via mare verso la Gran Bretagna.