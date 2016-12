Elf con Will Ferrell diventa un horror – trailer

CineFix ha diffuso un trailer rimontato di Elf, la commedia natalizia con Will Ferrell, in cui però i toni, i tempi e le atmosfere vengono manipolate dal montaggio per un risultato straniante.

Ecco Elf in versione horror

Elf è un film commedia diretto da Jon Favreau con protagonista Will Ferrell.

Buddy, un simpatico orfanello che accidentalmente finisce nel sacco dei giocattoli di Babbo Natale, si ritrova al Polo Nord nel suo laboratorio crescendo assieme agli elfi. Una volta cresciuto, ormai trentenne, Papà Elfo è costretto a raccontargli la verità: il vero padre di Buddy, mai venuto a conoscenza della nascita del pargolo, è il capo di una famosa casa editrice ed è residente con la sua nuova famiglia a New York. Buddy a questo punto, vestito da elfo, parte per la Grande Mela alla ricerca del padre Walter. Buddy intraprende un lungo viaggio dal Polo Nord a New York dove incontra Jovie di cui si innamora.

Elf ha avuto recensioni positive da parte della critica. Sul sito Rotten Tomatoes ha una valutazione dell’84% basata su 188 recensioni, mentre su Metacritic un 64 su 100 basato su recensioni. Il critico Roger Ebert diede al film 3 stelle su 4.

Fonte