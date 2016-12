Emma Stone vittima del sessismo a Hollywood

Nonostante i continui reclami e le continue denunce da parte delle star contro il sessismo a Hollywood, non sembra attenuarsi la piaga che va a infastidire anche personaggi che si immaginano affermati e “protetti” come nel caso di Emma Stone. L’attrice, che quest’anno “corre il rischio” di vincere tutti i premi in palio per la sua categoria nella season awards grazie al superbo lavoro fatto in La la Land, ha dichiarato di recente che anche lei è stata vittima di maschilismo durante alcune esperienze su set diversi in passato.

Parlando con Rolling Stone, Emma Stone ha dichiarato: “Ci sono state volte, in passato, girando un film, in cui mi è stato detto che portando idee e suggerimenti sul set avrei ostacolato il processo creativo… Ho esitato a pensare che riguardasse il fatto che sono donna, ma poi mi è capitato di improvvisare e tutti hanno riso, poi hanno dato la mia battuta, inventata da me, al mio collega maschio. O magari ho detto ‘non credo che questa battuta funzionerà’ e loro mi dicevano ‘tu dilla e basta e se non funziona la tagliamo’ e invece poi non l’hanno tagliata e davvero non funzionava.”

Sembra davvero che nessuno sia immune da questo comportamento radicato nel modo di fare collettivo!

