Ironheart: Rihanna è Riri Williams in una fan art

L’avvento di Ironheart, nuovo Iron Man nei Marvel Comics ha scombussolato un po’ tutti, e per molti addetti hai lavori la creazione di questo nuovo personaggio (Alias Riri Williams) è stata la risposta della Marvel alle pesanti critiche ricevuto in merito alla differenza razziale e alla poca presenza di donne nella schiera di super eroi nel Marvel Cinematic Universe.

Differenze che sono soprattutto legate al passato dato che la maggior parte dei supereroi sono stati creata intorno agli anni 60′. Ebbene oggi c’è chi dice che il nuovo Iron Man dopo Robert Downey Jr/Tony Stark potrebbe essere propri Riri Williams, apparsa per la prima volta da protagonista in The Invincible Iron Man Vol. 2 #10 (cover dated May 2016). Al momento queste sono solo speculazioni ma cosa accadrebbe al possibile casting per trovare il volto di Riri Williams?

Oggi una sorprendente fan art si immagina la cantante Rihanna come una possibile Riri Williams in versione live-action firmata BossLogic:

Riri Williams è stata creata da Brian Michael Bendis e disegnata dall’artista italiano Stefano Caselli, ed è una scienziata prodigio entrata nel MIT a 15 anni che ha catturato l’attenzione di Tony Stark dopo che lei ha costruito un’armatura di Iron Man completamente da sola.