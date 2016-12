Morgan Freeman darà la voce a Jarvis nel progetto AI di Mark Zuckerberg

Uno dei più interessanti e visionari progetti messi in campo negli ultimi tempi dal fondatore e guru di Facebook Mark Zuckerberg è stato sicuramente il tentativo di ricreare, attraverso i soli sistemi informatici di sviluppo dei social network, il celebre programma di intelligenza artificiale Jarvis usato da Tony Stark alias Robert Downey Jr. nella saga di Iron Man, un progetto nato quasi per gioco ma che in seguito è stato rielaborato per un uso ricco di potenzialità. Il problema su cui Zuckerberg si è trovato a riflettere lungamente riguarda chi avrebbe prestato la voce al sistema operativo, e proprio ora, secondo quanto riportato da Fast Company, sembra che l’opportunità sarà offerta nientemeno che a Morgan Freeman.

Morgan Freeman nel cast de Lo Schiaccianoci

La genesi che avvolge il progetto Jarvis voluta da Mark Zuckerberg è davvero interessante: nato come pura sfida tecnologica l’applicazione di Jarvis ispirata alla saga di Iron Man prevedeva fin dall’inizio che il team di programmatori alle dipendenze di Zuckerberg ricreasse una versione reale del sistema operativo di intelligenza artificiale usando solo le stringhe di codice e meccanismi già in uso per Facebook, impiegando parte dei nuovi ingegneri informatici da poco assunti nell’azienda attaverso il processo di formazione chiamato “Bootcamp“.

Robert Downey Jr aveva inizialmente espresso grande interesse per il progetto Jarvis di Mark Zuckerberg, così come anche il collega Paul Bettany che aveva prestato la sua voce proprio al sistema operativo presente in Iron Man. Entrambi gli attori si erano detti disposti a prestare la loro voce, addirittura accettando di essere pagati e di destinare infine il loro stipendio all’ente di beneficienza creata da Benedict Cumberbatch. Tuttavia alla fine pare che Zuckerberg in persona abbia optato per un drastico cambio di rotta, indicando Morgan Freeman come il candidato più idoneo al ruolo vocale di Jarvis.

Malgrado molti fan potrebbero essere rimasti alquanto delusi dal fatto che Mark Zuckerberg non abbia deciso di includere Robert Downey Jr. o l’originale Paul Bettany come voci di Jarvis, la candidatura di Morgan Freeman non può che apparire alquanto interessante, soprattutto se si pensa che l’attore aveva impersonato Lucius Fox all’interno dell’universo DC di Batman e ora compie un deciso atto di “tradimento” passando alla concorrenza della Marvel.

Malgrado non sia assolutamente avanzata quanto l’immaginaria intelligenza artificiale usata da Tony Stark in Iron Man, il progetto Jarvis creato da Mark Zuckerberg agisce come un comune sistema di automazione domestica a controllo vocale, permettendo diverse operazioni come riprodurre la musica, accendere le luci o disattivarle, aprire il cancello della propria casa e anche fare toast, impartendo comandi attraverso una specifica applicazione per iPhone o Facebook Messenger, esattamente come alcune applicazioni concorrenti create da Amazon (Alexa) e Google (Alphabet).

Fonte: Fast Company