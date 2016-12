Okja: nuove immagini e storyboard dello sci-fi di Bong Joon-ho

Come resentment segnalato da EW il regista sudcoreano Bong Joon-ho ha pubblicato in rete alcuni interessanti storyboard e una nuova immagine promozionale dal suo nuovo film Okja, un interessante sci-fi dalle venture fantasy che narra di un particolare animale fantastico (l’Okja del titolo) il quale verrà scoperto e protetto da una giovane ragazza di nome Mija. Il progetto di Okja è stato prodotto dalla piattaforma Netflix, la quale lo rilascerà sul proprio servizio streaming a pagamento nel 2017, oltre che rilassato eccezionalmente per una sola giornata in alcuni cinema selezionati degli Stati Uniti.

Commentando l’immagine promozionale di Okja che mostra l’attrice Lily Collins nei panni di Red e i minuziosi storyboard che illustrano alcune scene d’azione, Bong Joon-ho afferma che Red farà parte di un gruppo di attivisti per i diritti degli animali che avranno un ruolo centrale nella pellicola.

Citando direttamente il suo straordinario esordio in lingua inglese del 2013 he fu il fantascientifico Snowpiercer, Bong Joon-ho ha dichiarato che in Okja la critica sociale sarà ancora più aspra e diretta di quanto non lo fosse nel precedente film, poiché “Wall Street è stato un film capace di scagliarsi contro il cuore del capitalismo. Okja è uno sci-fi come Snowpiercer ma anche se in superficie è solo apparentemente la storia di un animale fantastico, nel profondo è essenzialmente una storia che parla di capitalismo proprio come Wall Street di Oliver Stone“.

Okja non ha certo mancato di suscitare curiosità fin dalle prime scarne informazioni circolate introno al cast, del quale hanno lentamente iniziato a far parte celebri nomi del calibro di Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal e Paul Dano, accanto alla giovane protagonista Seohyun An. Al momento senza una precisa data di rilascio cinematografico per l’anta 2017, Okja si presenta come un’ennesima interessante sfida per Netflix, recentemente avvezzo a investire in processi alquanto anticipi e spesso rischiosi rivelatisi tutto sommato delle gradite sorprese.

Fonte: EW