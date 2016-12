Paterson: dal 29 dicembre al cinema in tutta Italia

Arriva in sala dal 29 dicembre in tutto il territorio nazionale (dopo un’uscita il 22 solo a Roma, Milano e Torino), distribuito da Cinema di Valerio De Paolis, Paterson, il film scritto e diretto da Jim Jarmusch, interpretato da Adam Driver e Golshifteh Farahani, che ha conquistato i festival di tutto il mondo (da Cannes a Toronto, da New York a Londra), segnalato come in Italia come Film della Critica SNCCI.

«Un’innocenza quasi miracolosa » (The Guardian)

«Una emozionante riflessione sugli aspetti mimetici della poesia» (The Times)

«Jarmusch dimostra che è possibile fare un film in cui il quotidiano può essere trasformato in qualcosa di misterioso e sublime» (The Indipendent)

«Un film che brilla di una delicatezza sommersa, urbana» (Le Figaro)



«Una deliziosa favola sulla fragile, fruttuosa e a volte inquieta relazione tra creatività e vita quotidiana» (Time Out)

«Una singolare ode alla vita ordinata, all’armonia domestica e alla poesia» (Hollywood Reporter)

«Un’opera universale in ogni dettaglio. Perfetta» (El Mundo)



Paterson vive a Paterson nel New Jersey. È un abitudinario e ama la vita tranquilla. Fa il conducente di autobus, e osserva il mondo attraverso il parabrezza e ascoltando frammenti di dialoghi intorno a lui. Scrive brevi poesie sul suo quaderno, porta a spasso il suo bulldog inglese, si ferma in un bar e beve una birra, torna a casa da sua moglie, Laura, che al contrario di lui, è in perenne movimento. Paterson ama Laura, ed è riamato da lei. Il mondo di Paterson, quello che consideriamo normale e ordinario, rappresenta la forza potente e irregolare dell’arte. La sua è un’appagante routine, costellata non di banali casualità ma di magiche concatenazioni. Paterson, ovvero la poesia delle piccole cose.

Le parole del regista di Paterson, Jim Jarmusch

«Un film che – nelle parole del regista Jim Jarmusch – dovremmo lasciarci scivolare addosso, come le immagini che osserviamo dai finestrini degli autobus e che si muovono come una gondola meccanica in una città piccola e dimenticata».

Paterson è interpretato da Adam Driver, tra gli attori della sua generazione maggiormente in ascesa. Lanciato dalla serie HBO “Girls”, ha lavorando tra gli altri con Spielberg, Noah Baumbach, Ethan e Joel Coen, JJ Abrams, Jeff Nichols. Ha vinto la coppa Volpi nel 2014 col film di Saverio Costanzo “Hungry Hearts” ed è stato protagonista nell’ultimo capitolo di Star Wars, e lo vedremo nel prossimo film di Scorsese “Silence”.

Laura è impersonata da Golshifteh Farahani, l’attrice iraniana di fama internazionale (costretta all’esilio, ha scandalizzato per aver posato nuda sulla rivista francese “Egoiste”) che vedremo presto nel prossimo capitolo di “Pirati dei Caraibi”, già vista in “Exodus” di Ridley Scott, “Pollo alle prugne” della Marjana Satrapi, “Eden” di Mia Hansen Love (candidata al Cesar).

