Rogue One sfonda i 500 milioni di dollari nel mondo

Reduci dal weekend natalizio è ora giunto il momento di tirare le somme relative a tutte quelle pellicole che hanno goduto proprio dell’ultimo fine settimana festivo per incrementare i propri guadagni nazionali e internazionali. In prima line a spicca Rogue One A Star Wars Story che domina incontrastato il box office e riesce nella fatidica impresa di portare Walt Disney Studios e Lucasfilm a sfondare la cifra record di 500 mini di dollari nel mondo a soli 12 giorni dal suo rilascio cinematografico, guadagnando ben 96,1 milioni di dollari a livello nazionale negli ultimi due giorni e ben 47,1 milioni di dollari a livello mondale a cavallo della vigilia, natale e Santo Stefano. La cifra totale raggiunta globalmente si attesta dunque nell’ordine di 523.8000.000 dollari.

Rogue One ha superato i 400 milioni di dollari al box office mondiale

Nonostante le festività natalizie siano cadute quest’anno nel corso di un weekend – che per molti cinema europei e latino-americani corrisponde a un periodo di chiusura, così come anche per alcuni esercizi del Regno Unito – in realtà Rogue One si è stabilmente assestata al primo posto in molti paesi, tra cui proprio Regno Unito, Francia, Germania, Danimarca, Belgio, Olanda, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore e India Occidentale. Al secondo posto Illumination Entertainment e Universal Pictures si condono i 76,7 milioni di dollari meritatamente incassati in appena sei giorni dalla commedia musicale d’animazione Sing, di cui 56,1 milioni di dollari nei soli Stati Uniti, raggiungendo la quota globale di 130.700.000 dollari.

Uscito mercoledì negli Stati Uniti grazie a Sony Picutures lo sci-fi dalle tinte romantiche Passengers diretto da Morten Tyldum e interpretato dalla coppia Jennifer Lawrence, e Chris Pratt si attesta in terza posizione con un dignitoso incasso di 23,1 milioni di dollari in appena quattro giorni, seguito dai 16,7 mini di dollari ottenuti in un simile arco di tempo dalla comedy Why Him? prodotta dalla 20th Century Fox con James Franco, Bryan Cranston e Zoey Deutch. In quota posizione troviamo poi il buon esordio di Assassin ‘s Creed con l’ottimo incasso di 22,5 milioni di dollari.

La lista dei maggiori successi festivi al box office non può escludere ovviamente gli 11,4 milioni di dollari che Barriere di Denzel Washington porta nelle casse della Paramount nel weekend di vacanza, così come il nuovo prodotto Disney Oceania capace di ottenere in soli quattro giorni un incasso nazionale di 14,9 milioni di dollari e raggiungendo la cifra mondiale di 325 milioni di dollari, confermandosi uno dei successi recenti più remunerativi dello studio d’animazione.

In ottava e penultima posizione l’apprezzato musical La La Land diretto da Damien Chezelle e interpretato da Emma Stone e Ryan Gosling che conduce Lionsgate sulla quota di 17,6 milioni di dollari dopo aver incassato nel solo weekend 9,7 milioni di dollari. Chiude le danze The Great Wall di Zhang Ymou prodotto a Universal e Legendary Pictures che raggiunge la cifra record di 120 milioni di dollari nella sola Cina.

Fonte: comingsoon