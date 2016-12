Rpgue One: un fan ha scritto l’opening crawl che manca al film

Nonostante il fatto che i fan del franchise di Star Wars stiano apprezzando molto Rogue One, il “tradimento” dell’assenza degli Opening Crawl, ovvero del classico testo iniziale giallo che sparisce verso il fondo dello schermo e che spiega il punto in cui il film comincia, non è proprio andato giù a molti. Così, Andrew Shackley, reporte e giornalista presso Star Wars News Net, ha scritto un testo che si addice perfettamente a introdurre la storia e che ricorda qualche piccolo dettaglio che i più distratti possono aver dimenticato dall’Episodio III.

L’Opening Crawl di Rogue One

“I Jedi sono estinti, la Repubblica è caduta e alla sua alba, l’Impero Galattico ha inghiottito tutte le Terre della galassia con il terrore. I membri perseguitati della Vecchia Repubblica si proteggono nascondendosi. Solo i componenti dell’ALLEANZA RIBELLE osano sollevarsi contro le violente forze imperiali. Nel profondo dei territori dell’Outer Rim, il crudele direttore Krennic ha scoperto la posizione di un amico a lungo perduto, uno capace di completare l’arma più potente che l’Impero abbia mai posseduto…”

Che ve ne pare? Ponendo le basi per il prologo del film, i titoli anticipano non solo la costruzione della Morte Nera, ma impostano anche le basi per la presenza della Resistenza, senza tuttavia andare a raccontare dettagli precisi del film e impostando benissimo l’introduzione al prologo in cui Krennic preleva Galen Erso.

