Sleepless: Jamie Foxx e Michelle Monaghan nella prima clip

Open Roads Films ha pubblicato la prima clip del thriller Sleepless, il nuovo film con protagonisti Jamie Foxx e Michelle Monaghan.

Sleepless è diretto da Baran Bo Oda racconterà di un ufficiale di polizia Vincent Downs sotto inchiesta per un indagine di poliziotti corrotti. Quando una rapina va male un gangster rapisce il figlio adolescente di Downs. Vincent non ha altra scelta che cercare il figlio e eludere l’indagine degli affari interni.

Sleepless

Nel cast diSleepless Gabrielle Union (Top Five, Bad Boys II), rapper T.I. (Ant-Man), Dermot Mulroney (The Grey, Mozart in the Jungle), Scoot McNairy (Batman Vs Superman, Argo) and David Harbour (Suicide Squad, End Of Watch).

Fonte: CS