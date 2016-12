È un momento davvero felice per Gareth Edwards che, dopo aver avuto l’onere di dirigere il primo spin-off di Star Wars, Rogue One, adesso raccoglie gli onori dovuti a un’opera cinematografica di intrattenimento di tutto rispetto. Parlando con Little White Lies il regista ha però fatto una piccola rivelazione, forse involontaria, che solletica il palato di tutti i fan duri e puri della saga.

Star Wars Una Nuova Speranza: esiste una copia restaurata in 4K

“Un giorno eravamo alla LucasFilm di San Francisco con la Industrial Light and Magic e John Knoll, nostro supervisore – ha detto Edwards – e lui disse che avevano una copia appena stampata di Una Nuova Speranza, restaurato in 4K, appena terminata. E ha suggerito di vederlo, ovviamente ho detto di sì.”

Il fatto che da qualche parte esista una copia in 4K di Una Nuova Speranza senza dubbio stuzzica la fantasia dei fan, ma non è detto che questa copia sia stata fatta per l’uscita al cinema. Potrebbe benissimo essere stata realizzata per puro diventimento, o per un’operazione nostalgica all’interno della stessa LucasFilm, a uso privato. Un’ulteriore versione del film originario della saga potrebbe essere, a questo punto dello stato tecnologico della CGI, decisamente superiore rispetto ai primi rimaneggiamenti del film a opera di George Lucas, per cui sarebbe comunque interessante vederlo.

