The Lost City of Z: trailer del film con Robert Pattinson

Amazon Studios ha diffuso il trailer ufficiale di The Lost City of Z, il film diretto dal regista James Gray e che vedrà protagonisti nel cast Charlie Hunnam e Robert Pattinson

The Lost City of Z uscirà il 21 Aprile negli USA. Nel cast del film anche l’attrice Sienna Miller (Foxcatcher, G.I. Joe: The Rise of Cobra).

Il romanzo racconta di Percy Fawcett (interpretato nel film da Hunnam), un esploratore inglese realmente esistito che durante la sua ultima spedizione nel 1925, si addentrò nella foresta amazzonica per non farne più ritorno.

The Lost City of Z

Il progetto, per lungo tempo accarezzato dal regista Grey, ha visto avvicendarsi per il ruolo del protagonista prima Brad Pitt e poi Benedict Cumberbatch, prima di finire nelle mani di Charlie Hunnam.