The Mummy: Russell Crowe e Tom Cruise nella nuova foto

Grazie a Entertainment Weekly abbiamo la possibilità di vedere una nuova immagine di The Mummy in cui il personaggio di Tom Cruise fronteggia Russell Crowe che, come sappiamo, interpreterà il Dottor Jekyll.

Ecco la nuova immagine da The Mummy

Nel film, un’antica regina viene svegliata dal suo sonno, una Mummia viene rinvenuta nelle sabbie del deserto. La Mummia si sveglierà in cerca di vendetta per la sua ingiusta sorte. Dalle sabbie dei deserti del Medio Oriente, alle gallerie di Londra, la mummia porterà scompiglio, in un nuovo innovativo racconto tra dei e mostri.

Il film, remake del classico horror del 1932, sarà ambientato ai nostri giorni, a differenza della trilogia con Brendan Fraser, e che il personaggio di Cruise non sarà un archeologo ma un militare in pensione, la Wallis sarà una scienziata. Sofia Boutella interpreterà la Mummia, mentre per Jake Johnson è stato creato appositamente un ruolo: sarà un membro dell’esercito.

The Mummy: il trailer del film

Alla regia ci sarà Alex Kurtzman, titolare dello sviluppo dell’Universo Condiviso dei Mostri Universal, e che la sceneggiatura è stata scritta da Jon Spaihts (Doctor Strange).

Nel cast del film Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Russell Crowe e Jake Johnson.