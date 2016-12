War of the Planet of the Apes: un personaggio del film del ’68 in un concept

War of the Planet of the Apes: un personaggio del film del...

Il cerchio si chiude e le Scimmie si avviano a conquistare definitivamente il mondo in War of the Planet of the Apes. Stando a quanto dichiarato dal regista Matt Reeves su Entertainment Weekly, sembra che la storia di come i primati abbiano sopraffatto la razza umana si chiuderà nella piùperfetta delle maniere, collegandosi ad anello al film del 1968 con Charlton Heston. Un nuovo concept diffuso dal magazine raffigura l’incontro di Caesar (Andy Serkis) con una bambina muta.

Il regista ha dichiarato: “La battaglia non è solo tra scimmie e persone, ma anche nell’animo di Caesar. La ragazza lo spinge a entrare di nuovo in sintonia con la sua parte – per mancanza di un termine migliore – umana.”

Ecco il concept di War of the Planet of the Apes

La bambina si chiama Nova e non si tratta soltanto di un riferimento a un personaggio bene noto, ma è proprio lo stesso personaggio che ne Il Pianeta delle Scimmie era interpretato da Linda Harrison. Dopo un particolare del genere sarà difficiele per il franchise continuare a raccontare ciò che “c’è stato prima”, non trovate?

La sinossi di War of the Planet of the Apes

In War for the Planet of the Apes, il terzo capitolo del franchise di blockbuster acclamato dal pubblico, Caesar e le sue scimmie sono forzati a intraprendere un conflitto mortale contro un’armata di uomini guidati dal Colonnello, una persona senza scrupoli. Dopo che le scimmie hanno affrontato terribili perdite, Caesar combatte con il suo istinto più oscuro e intraprende la sua solitaria e mitica impresa per vendicare la sua specie. Quando il suo viaggio lo porta faccia a faccia con il Colonnello, i due sono costretti a combattersi in una battaglia epica che determinerà il fato di entrambe la specie e il futuro del pianeta.

Confermati nella produzione, ci sono il regista Matt Reeves e i protagonisti, Andy Serkis nei panni di Caesar e Woody Harrelson in quelli del Colonnello.

Il film è atteso al cinema per il 14 luglio 2017.