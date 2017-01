Addio a Miguel Ferrer, volto di RoboCop e Twin Peaks

Ci lascia a 61 anni Miguel Ferrer, sconfitto dal cancro. L’attore, nato a Santa Monica il 7 febbraio del 1955, era un veterano di cinema e televisione, oltre che apprezzato doppiatore di film, animazione, show televisivi e videogiochi.

Miguel, figlio dell’attore Jose Ferrer e della cantante Rosemary Clooney – cugino di George – ha iniziato il suo cammino di artista nella musica, andando in tour con la madre e Bing Crosby e registrando persino in studio con Keith Moon degli Who.

Indimenticabili i suoi ruoli in RoboCop di Paul Verhoeven (il villain Bob Morton) e soprattutto nella serie cult I segreti di Twin Peaks (l’agente FBI Albert Rosenfield), seguita da Fuoco cammina con me. Rivedremo Ferrer nei panni dell’agente Rosenfield anche nell’atteso revival di David Lynch a maggio. Tra i suoi titoli citiamo anche Traffic di Steven Soderbergh e Iron Man 3.

Ha partecipato a molte serie televisive, sin dagli esordi della carriera, quando fece una comparsa in Magnum P.I, da Crossing Jordan a Desperate Housewives. Ha interpretato il direttore Owen Granger per sette stagioni NCIS: Los Angeles.

Lascia la moglie Lori e i due figli Lukas e Rafi.

