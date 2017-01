Animali Fantastici: in arrivo una nuova versione del libro

A seguito del successo di Animali Fantastici e Dove Trovarli, su Pottermore è stata annunciata una nuova versione del libro da cui è stato tratto il film con Eddie Redmayne.

Il libro arriverà a marzo e sarà ampliato con sei nuove creature magiche, una nuova introduzione scritta da Newt Scamander e sarà stampato con tre cover. La prima per la versione e-book, la seconda con un design moderno per la Scholastic americana e l’altra con un drago in copertina per la Bloomsbury, la storica casa editrice britannica.

Il libro ha già ricevuto diverse ristampe ma erano tutte limitate al cambio di cover e alla ristampa effettiva. Non sappiamo se il nuovo corso cinematografico del franchise porterà a ulteriori pubblicazioni da parte di JK Rowling.

Il film è uscito il 17 novembre 2016, e avrà come protagonista Newt Scamandro, autore de Gli animali fantastici dove trovarli, che ha esattamente 23 anni. Il film è ambientato a New York, 70 anni prima delle vicende di Harry Potter. Nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller, Dan Folger e Alison Sudol.