Animali Fantastici conquista il primo Oscar del franchise di Harry Potter

Animali Fantastici e Dove Trovarli, film di David Yates con protagonista Eddie Redmayne, ha conquistato il primo premio Oscar del franchise di Harry Potter.

Il riconoscimento è andato a Colleen Atwood, la costumista del film, che ha ritirato la scorsa notte il suo quarto premio Oscar proprio per il film della Warner Bros.

Oscar 2017, tutti i vincitori

Quando Variety ha reso noto alla Atwood che il suo era il primo Oscar per il franchise di Harry Potter, la costumista si è sorpresa: “Per me è una cosa scioccante. C’è un contributo artistico così enorme nei film di Harry Potter. Credo che il fatto sia che questo film in particolare, la creazione di JK Rowling, sia ambientato negli anni ’20 il che offre la possibilità di un approccio diverso su cose altrimenti ovvie.”

Indipendente dai meriti del film, che pure sono notevoli, la Atwood ha svolto un lavoro eccellente con i costumi che hanno indossato i protagonisti del film.

Il film era nominato anche nella categoria Migliori Effetti Visivi, premio assegnato a Il Libro della Giungla.

Animali Fantastici, scena eliminata: la canzone di Ilvermorny

CORRELATI:

Leggi la recensione del film

Il film è uscito il 17 novembre 2016, e avrà come protagonista Newt Scamandro, autore de Gli animali fantastici dove trovarli, che ha esattamente 23 anni. Il film è ambientato a New York, 70 anni prima delle vicende di Harry Potter. Nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller, Dan Folger e Alison Sudol.