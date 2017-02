Aquaman: da Star Wars arriva il papà di Arthur Curry

Sarà Temuera Morrison a interpretare il padre terrestre di Arthur Curry in Aquaman. L’attore è in trattative con la Warner Bros per entrare a far parte del cast del film con Jason Momoa cui si è unita di recente anche Nicole Kidman, salvo smentite, nei panni della madre di Arthur, e Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo invece di Black Manta.

Morrison è noto per aver partecipato al franchise di Star Wars. Ha dato la voce a Boba Fett ne L’Impero colpisce ancora, salvo poi essere rimpiazzato nella versione rimasterizzata del film del 2004. Poi è stato Jango Fett in Star Wars l’Attacco del Cloni e il Comandante Cody in Star Wars la Vendetta dei Sith.

Prima di apparire come assoluto protagonista in Aquaman, il personaggio di Jason Momoa sarà trai protagonisti di Justice League, diretto da Zack Snyder, al fianco di Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Ezra Miller (Flash) e Ray Fisher (Cyborg). Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto quest’anno, in un cameo di Batman v Superman Dawn of Justice.

Aquaman sarà diretto da James Wan (Insidious, L’evocazione The Conjuring, Fast and Furious 7) e vedrà protagonista Jason Momoa (Game of Thrones). Con lui ci sarà Amber Heard (Magic Mike XXL, The Danish Girl) nei panni di Mera. Al cast si aggiungono Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson e Willem Dafoe. Il cinecomic arriverà al cinema il 05 Ottobre 2018.