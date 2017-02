Avatar e Star Wars: ecco le date dell’apertura dei parchi a tema

I parchi a tema Avatar e Star Wars stanno per diventare realtà. Il CEO Disney Bob Iger ha infatti ufficialmente annunciato le date in cui i due parchi verranno aperti al pubblico.

I fan di Pandora e di Tatooine potranno essere soddisfatti a breve e avere la possibilità di entrare nei loro mondi immaginari preferiti.

Star Wars Land e Pandora: The World of Avatar di prossima apertura

Per quanto riguarda Star Wars Land, Iger si è tenuto su un generico 2019, data più prossima di quanto ci aspettassimo. Mentre per Pandora: The World of Avatar, la data esatta di apertura è stata fissata per il 27 maggio 2017 al Walt Disney World di Anaheim, in California.

Nello stesso intervento, Iger ha anche dichiarato di aver visto sia Star Wars The Last Jedi che Guardiani della Galassia Vol. 2, mentre, in merito al parco a tema Avatar ha dichiarato che sarà “molto grande“, aggiungendo: “Crediamo davvero che nei prossimi anni l’interesse del pubblico verso il franchise crescerà notevolmente.”

Dato che James Cameron ha in programma di realizzare ben tre sequel al film del 2009, è probabile che questa convinzione sia sostenuta da previsioni e numeri.

Fonte: SR