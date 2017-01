Avengers Infinity War: rumors su un gradito ritorno

Dopo la notizia che voleva le riprese di Avengers Infinity War in Scozia, arriva un altro rumor sul film dei Fratelli Russo che potrebbe prevedere un gradito ritorno nel MCU. Ci riferiamo a Betty Ross e in particolare a Liv Tyler che ha già interpretato il personaggio nel film su L’Incredibile Hulk al fianco di Edward Norton. Da quando però Norton è stato sostituito da Mark Ruffalo, non abbiamo più sentito parlare di del film, fino a Captain America Civil War, quando ha fatto il suo glorioso ritorno in scena il generale Ross, con le sembianze di William Hurt.

Betty Ross in Avengers Infinity War?

Daily Record UK, che parlava dell’impatto del film sull’economia scozzese, date le riprese su territorio nazionale, ha elencato nei nomi del cast del film anche quello della Tyler, che se dovesse tornare sarebbe quasi sicuramente di nuovo Betty Ross. Che ne pensate? Dopo gli sviluppi tra Vedova Nera e Bruce Banner in Avengers Age of Ultron avrebbe senso reinserire il personaggio di Betty?

Il film arriverà al cinema il 4 Maggio 2018. Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno della sceneggiatura del film, mentre la regia è affidata a Anthony e Joe Russo.