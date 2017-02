Avengers Infinity War: la misteriosa foto pubblicata dai Fratelli Russo

Sono i Fratelli Russo in persona a pubblicare su Twitter una nuova foto dal set di Avengers Infinity War che risulta alquanto misteriosa. L’immagine, che non è stata accompagnata da nessuna didascalia, ci mostra quella che sembra una grata, o l’interno di una maschera, o ancora lo scenario che ha fatto da sfondo alla scena post credits di Avengers Age of Ultron, che vedeva protagonista proprio Thanos.

Di cosa si potrebbe trattare secondo voi?

I Fratelli Anthony e Joe Russo sono alla loro terza collaborazione con i Marvel Studios, la prima sotto il marchio degli Avengers, dopo aver diretto con discreto risultato Captain America The Winter Soldier e Captain America Civil War.

Avengers Infinity War arriverà al cinema il 4 Maggio 2018. Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno della sceneggiatura del film, mentre la regia è affidata a Anthony e Joe Russo.

Il cast del film al momento è composto da Cobie Smulders, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Vin Diesel, Scarlett Johansson, Dave Bautista, Karen Gillan, Zoe Saldana, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Chris Hemsworth, Chris Evans, Tom Holland, Bradley Cooper, Samuel L. Jacksson, Jeremy Renner, Paul Rudd, Peter Dinklage, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Paul Bettany, Benedict Wong, Pom Klementieff e Chadwick Boseman.