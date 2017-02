Batman: una action figure Hot Toys ispirata a Suicide Squad

La Hot Toys ha svelato una nuova action figure di Batman ispirata al Cavaliere Oscuro visto brevemente in azione in Suicide Squad. Ecco la foto:

Che ve ne pare? Ricordiamo che la prossima volta che vedremo Batman sul grande schermo, sarà impegnato con la Justice League, mentre bisognerà aspettare ancora un po’ per vederlo nel suo film standalone.

Suicide Squad Extended Cut porta in scena la prima storica reunion dei supervillain targati DC. Il film, diretto dall’affermato regista David Ayer, presenta un cast di altissimo livello composto da attori del calibro di Will Smith (Focus – Niente è Come Sembra), il premio Oscar Jared Leto, Margot Robbie (The Legend of Tarzan), Joel Kinnaman, la candidata all’ Oscar Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye- Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne.

Il film è arrivato al cinema il 13 agosto del 2016. Nel cast vedremo Will Smith nei panni di Deadshot, Margot Robbie in quelli di Harley Quinn, Jay Courtney nel ruolo di Capitan Boomerang, Cara Delevingne sarà Enchantress, Joel Kinnaman nei panni di Rick Flag, Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller e Jared Leto sarà l’atteso Joker.