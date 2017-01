Baywatch: le foto dal calendario con Alexandra Daddario

Dal momento che il film di Baywatch, revival sull’omonima serie tv anni ’90, sarà fondato sulla bellezza e sull’ironia, era inevitabile per i magnifici protagonisti del film mettersi in mostra in un calendario che, oltre a mostrarci i loro bellissimi corpi ci strappa anche qualche sorriso.

Nel cast di Baywatch sono stati confermati Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera e Priyanka Chopra.

Il film ha una data d’uscita fissata per il 19 maggio 2017.

La pellicola è diretta da Seth Gordon (Come ammazzare il capo e vivere felici). La sceneggiatura, invece, porta la firma di Damian Shannon e Mark Swift. Alla produzione ci sono Dwayne Johnson, Dany Garcia, Michael Berk, Douglas Schwartz e Greg Bonnan.

