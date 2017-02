Ben Affleck “non vuole più essere Batman” – rumor

L’abbandono della regia di The Batman sarebbe solo la punta di un iceberg che potrebbe portare Ben Affleck lontano dal ruolo del Cavaliere Oscuro. Almeno è questa l’idea che sembra circolare in rete oggi.

Durante una puntata della trasmissione Collider Movie Talk, l’ospite John Campea ha dichiarato quanto segue: “Ben Affleck vuole uscirne. Non vuole più essere Batman.”

Chiaramente si tratta di un rumor e nulla è certo, tuttavia, stando a quanto dichiara Campea, Affleck sarebbe comunque legato al ruolo per The Batman, e se un accordo non dovesse essere raggiunto in tempo, quella nello standalone diretto da Matt Reeves sarà la sua ultima apparizione nel costume dell’Uomo Pipistrello.

Vedremo comunque Ben Affleck in Justice League, al fianco di Henry Cavill e Gal Gadot.

The Batman (titolo provvisorio) sarà prodotto da Ben Affleck e Geoff Johns che firmano anche la sceneggiatura. Alla regia Matt Reeves. Nel cast J.K. Simmons sarà Jim Gordon e Joe Manganiello sarà Deathstroke.

