Captain Marvel: una nuova affascinante attrice nel cast?

La bella attrice malesiana Raja Ilya ha dichiarato che a breve sarà impegnata con un progetto Marvel Studio di prossima produzione; che si possa trattare di Captain Marvel?

Anche senza fornire dettagli, la Ilya ha dichiarato che è in procinto di volare a Hollywood tra circa sei mesi dopo aver trascorso un periodo intensivo di allenamento in arti marziali al fianco di Yayan Ruhian (The Raid, Star Wars Il Risveglio della Forza).

Anche se non c’è nessuna connessione diretta, stando alle tempistiche fornite dall’attrice è probabile che si possa trattare proprio del film con protagonista Brie Larson. Qualsiasi sia il film, comunque, Ilya non avrebbe un ruolo molto importante, immaginiamo, tuttavia l’allenamento ci fa pensare a scene di lotta alquanto impegnative.

Nell’ultima shor-tlist di candidate alla regia di del film c’erano Rebecca Thomas, Niki Caro, Lesli Linka Glatter e Lorene Scafaria, Jennifer Kent e Jennifer Yuh, mentre non è stato ancora scartato il nome di Michelle MacLaren, quella che in un primo momento avrebbe dovuto dirigere per la DC Films il progetto su Wonder Woman, poi passato a Patty Jenkins.

Scritto da Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) e Meg LeFauve (Inside Out), Captain Marvel arriverà al cinema l’8 marzo 2019.