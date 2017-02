Captain Marvel: le difficoltà di rappresentare un’eroina Marvel

Nicole Perlman e Megan LeFauve stanno scrivendo la sceneggiatura di Captain Marvel, progetto della Casa delle Idee che genera molta curiosità, specialmente perché è la prima volta che Marvel Studios dedica tanta attenzione a un personaggio femminile.

Abbiamo avuto, nel corso degli ultimi anni, molte donne nel MCU e non tutte hanno avuto una degna e imparziale rappresentazione sul grande schermo.

Parola alle sceneggiatrici di Captain Marvel

Adesso le due sceneggiatrici, che vantano nel CV rispettivamente Guardiani della Galassia e Inside Out, hanno a che fare con un personaggio che non solo deve incarnare le doti dell’eroe, potente e indistruttibile, ma deve anche essere una donna, caratteristiche che difficilmente sono state associate in un solo personaggio fino a questo momento.

Perlman in particolare ha dichiarato: “Credo sia importante che Captain Marvel non sia un personaggio considerato eroico nonostante la sua femminilità. Lei è un personaggio davvero molto forte, e il suo essere donna è parte fondamentale dell’essere così forte (…) Ci sono cose che se applicate ad Iron Man non ci penseresti due volte a scrivere, mentre per Captain Marvel ci devi pensare molto bene.”

Come rendere differente un eroe uguale agli altri?

Avendo già firmato uno dei migliori film Marvel, Guardiani della Galassia, Perlman si trova ad affrontare una nuova sfida, ma un tipo di pressione diversa: “Meg e io siamo state assunte un sacco di tempo fa ma non abbiamo avuto nessuna direttiva fino a poco tempo fa. La Marvel è un castello di carte, nel senso che ogni minimo movimento influenza il successivo, anche se tutto accade in modi molto modulari. Bisogna capire prima di tutto in che modo la storia si inserisce nell’Universo Marvel. Lei è un personaggio incredibile, e bisogna davvero far mente locale per essere certi che il film non sia troppo simile agli altri. Lei è un eroe incredibilmente forte e meraviglioso, ma lo sono tutti i personaggi Marvel, quindi bisogna capire in che modo differenziarla dal resto del gruppo. È un po’ diverso dal lavoro fatto con Guardiani, dove il limite era il cielo. Con Captain Marvel, bisogna capire davvero chi è Carol Danvers e in che modo sviluppare tutto il suo persoanggio.”

Brie Larson esordirà nei panni di Carol Danvers in Avengers Infinity War.

CORRELATI:

Nell’ultima shor-tlist di candidate alla regia di del film c’erano Rebecca Thomas, Niki Caro, Lesli Linka Glatter e Lorene Scafaria, Jennifer Kent e Jennifer Yuh, mentre non è stato ancora scartato il nome di Michelle MacLaren, quella che in un primo momento avrebbe dovuto dirigere per la DC Films il progetto su Wonder Woman, poi passato a Patty Jenkins.

Scritto da Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) e Meg LeFauve (Inside Out), Captain Marvel arriverà al cinema l’8 marzo 2019.

Fonte:TBGG Podcast [via MCU Exchange]