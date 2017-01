Cinecomics 2016: le migliori scene dell’anno in un supercut

Il 2016 è stato un anno ricco di Cinecomics e per dare inizio a questo nuovo anno, non poteva mancare un supercut con le migliori scene dei film dell’anno appena conclusosi.

Vi ricordiamo che il 2016 è stato l’anno di Batman v Superman, Captain Amercia Civil War, X-Men Apocalypse, Doctor Strange e Suicide Squad.

Il video è realizzato da We Got This Covered.

Cinecomics 2016

Batman v Superman: Dawn of Justice – Diretto da Zack Snyder.

Basato sui personaggi dei fumetti DC Comics, è il sequel de L’uomo d’acciaio del 2013 e la seconda pellicola del DC Extended Universe. Il film è scritto da Chris Terrio e David S. Goyer ed è interpretato da Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons e Holly Hunter. Si tratta della prima pellicola live-action in cui compaiono sia Batman che Superman, e segna il debutto cinematografico in live-action di Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash. In Batman v Superman: Dawn of Justice, il genio criminale Lex Luthor manipola Batman e Superman portandoli a scontrarsi tra di loro.

Captain America Civil War è un film diretto da Anthony e Joe Russo.

Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, è il sequel di Captain America The Winter Soldier e il tredicesimo film del Marvel Cinematic Universe, primo della cosiddetta “Fase Tre”. Il film è prodotto dai Marvel Studios e scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Si tratta di un parziale adattamento del crossover a fumetti Civil War di Mark Millar.

Il cast di Captain America Civil War è composto da Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily VanCamp, Tom Holland, Frank Grillo, William Hurt e Daniel Brühl. In Captain America: Civil War, Captain America e Iron Man si ritrovano a capo di due opposti schieramenti di supereroi in seguito all’approvazione di una legge che regola le attività degli Avengers.

Suicide Squad è scritto e diretto da David Ayer.

Basato sull’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics, il film Suicide Squad è interpretato da un cast corale che comprende Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne, ed è la terza pellicola del DC Extended Universe.

X-Men: Apocalypse è diretto da Bryan Singer.

Basato sui personaggi degli X-Men dei fumetti Marvel, è il sequel di X-Men – Giorni di un futuro passato ed è la nona pellicola di film sugli X-Men. Il film è stato scritto da Simon Kinberg da una storia ideata da quest’ultimo insieme a Singer, Michael Dougherty e Dan Harris. Il cast di X-Men: Apocalypse è composto da un cast corale che comprende James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Tye Sheridan, Sophie Turner, Olivia Munn e Lucas Till.

Doctor Strange diretto da Scott Derrickson.

Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures, ed è la quattordicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe. Doctor Strange è stato scritto da Derrickson e C. Robert Cargill. Il cast di Doctor Strange è composto da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton. In Doctor Strange, il neurochirurgo Stephen Strange viene addestrato nell’uso delle arti mistiche dall’Antico.

Deadpool è diretto da Tim Miller.

Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel, è l’ottava pellicola di film sugli X-Men ed è interpretato da Ryan Reynolds, Ed Skrein, Morena Baccarin, Andre Tricoteux, Brianna Hildebrand, T. J. Miller, Gina Carano e Leslie Uggams.