Colossal: nuovo trailer e poster del film con Anne Hathaway

È stato diffuso online il nuovo trailer di Colossal, monster movie con Anne Hathaway, scritto e diretto da Nacho Vigalondo.

Il film, definito “Godzilla che incontra Lost in Translation“, ha come protagonista Gloria (Anne Hathaway appunto), costretta a lasciare New York dopo aver perso lavoro e fidanzato. Tornata nella città natale, scopre con sgomento di essere in qualche modo connessa mentalmente a una mostruosa creatura gigante che sta spargendo il panico a Seul. Gli eventi sfuggono ben presto al controllo e Gloria dovrà capire come mai la sua esistenza abbia così tanta influenza sul destino del mondo.

Anne Hathaway è affiancata da Jason Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowell e Tim Blake Nelson.

Colossal, presentato in anteprima mondiale al Toronto Film festival, uscirà negli States il 7 aprile.

Ecco il simpatico poster:

