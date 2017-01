DC Films: il problema di questi film è nei personaggi?

Nonostante le pellicole della DC Films siano state un discreto successo al Box Office, la critica e i fan non sono stati molto generosi con nessuno dei tre film arrivati in sala fino a questo momento. Ci riferiamo chiaramente a L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman e Suicide Squad.

Di seguito vi proponiamo un video che illustra quale potrebbe essere il problema di questi film, individuandolo nell’analisi dei personaggi. Eccolo a seguire: siete d’accordo?

Vi ricordiamo che il prossimo film del DC Extented Universe sarà Wonder Woman, il prodotto da Charles Roven, Zack Snyder e Deborah Snyder, con Richard Suckle, Stephen Jones, Wesley Coller, Geoff Johns, Connie Nielsen e Rebecca Roven come executive producers. Il film è diretto da Patty Jenkins e vedrà protagonista Gal Gadot affiancata da Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner e Saïd Taghmaoui. Il film arriverà al cinema il 23 giugno 2017.

Justice League sarà diretto ancora una volta da Zack Snyder ed è previsto per il 10 novembre 2017. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.

Fonte: Patrick (H) Willems