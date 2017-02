Deadpool 2: Russell Crowe è Cable in una fanart

Bosslogic ha condiviso una fan art di Cable, mutante che vedremo in Deadpool 2, che ha il volto di Russell Crowe. L’immagine arriva a seguito del tweet dell’attore in cui aveva lasciato intuire che poteva essere interessato al ruolo, dal momento che i casting sono ancora aperti e non è stato ufficialmente annunciato nessun attore.

Deadpool ha incassato 363 070 709 dollari in Nord America e 417 408 522 dollari nel resto del mondo, per un totale mondiale di 780 479 231 dollari. Deadpool è stato accolto generalmente bene dalla critica, soprattutto grazie alla recitazione di Ryan Reynolds e alla comicità pungente e ironica della sceneggiatura.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 vedrà Ryan Reynolds tornare nei pani del Mercenario Chiacchierone della Marvel.