Doctor Strange: confermato il legame con Ant-Man

In una recente intervista, rilasciata in occasione dell’uscita in home video di Doctor Strange, Scott Derrickson, regista del blockbuster con protagonista Benedict Cumberbatch, ha confermato la teoria che volve Ant-Man essere legato al film con lo Stregone Supermo.

Durante la “sessione di allenamento” con l’Antico, Strange viene portato attraverso diversi modi, tra cui intravediamo anche il Regno Quantico, lo stesso a cui fa riferimento Ant-Man.

“Quell’immagine è ovviamente in link a Ant-Man e al Regno Quantico, veniamo così a sapere che si tratta di uno dei misteriosi reami dell’esistenza.”

Sia Doctor Strange che Ant-Man torneranno in Avengers Infinity War, e mentre per Strange non è stato ancora confermato un sequel, rivedremo Scott Lang in Ant-Man and the Wasp.

Doctor Strange è uscito il 4 novembre 2016. Dirige Scott Derrickson da una sceneggiatura di Jon Aibel e Glenn Berger, rimaneggiata da Jon Spaihts. Nel cast del film al fianco del protagonista Benedict Cumberbatch sono stati confermati Tilda Swinton, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Ispirato all’omonimo e celebre personaggio dei fumetti, apparso per la prima volta nel luglio del 1963 nel numero 110 di “Strange Tales”, il film Marvel Doctor Strange racconta la storia del neurochirurgo Stephen Strange, che dopo un terribile incidente automobilistico scopre un mondo nascosto fatto di magia e dimensioni alternative.