Emilia Clarke nelle foto da Voice from the Stone

Emilia Clarke è la protagonista del film girato a Roma, Voice from the Stone, diretto da Eric D. Howell e basato sul romanzo italiano La voce della Pietra di Silvio Raffo.

La pellicola, un thriller soprannaturale vede nel cast oltre a Emilia Clarke anche Marton Csokas (The Equalizer, The Debt ) e Caterina Murino (Casino Royale).

La pellicola racconta la storia inquietante di Verena (Clarke) un’infermiera che ha il compito di aiutare un giovane ragazzo di nome Jacopo che ha perso la parola in seguito alla prematura scomparsa della madre. Il ragazzo vive con il padre in un maniero in Toscana. Sin da subito Jacopo dimostra di avere altri problemi e sembra essere sotto l’incantesimo di qualche forza diabolica. della pietra.

Voice from the Stone è prodotto da Dean Zanuck (The Road to Perdition, Get Low) e Stefano Gallini-Durante.

Rivedremo Emilia Clarke nei panni di Daenerys Targaryen nella settima stagione di Game of Thrones, al momento in produzione e in arrivo la prossima estate.

Fonte: CS