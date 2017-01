Ghost in the Shell: il trailer due in arrivo questa settimana

Arriverà questa settimana il secondo trailer ufficiale di Ghost in the Shell. A darne notizia è Trailer Track, che ha dimostrato in passato di essere una fonte alquanto attendibile per questo tipo di informazioni. Precisamente il trailer dovrebbe arrivare Giovedì, prima che la preview del film possa essere vista in sala in testa a xXx The Return of Xander Cage nei cinema americani, naturalmente. Sempre per lo stesso giorno, si aspetta anche l’uscita del trailer due di Logan.

Il primo trailer del film ha riscosso molto successo, così come i primi due minuti della pellicola pubblicati da IGN in occasione della presentazione del film in Giappone. Potete vedere il video della parte introduttiva del film qui.

A produrre il film per la Paramount Pictures ci sono Avi Arad (Iron Man)e Steven Paul con la Paramount al fianco della DreamWorks, dopo l’abbandono da parte della Disney. Produttori del film anche Steven Paul (Ghost Rider: Spirit of Vengeance), Michael Costigan (Prometheus ), Tetsu Fujimura (Tekken) e Jeffrey Silver (Edge of Tomorrow, 300).

Annunciato all’inizio del 2015, il film è diretto da Rupert Sanders e si baserà su una sceneggiatura scritta da Jonathan Herman. Nel cast oltre a Scarlett Johansson, anche Jamie Moss, Michael Pitt, William Wheeler e Pilou Asbæk, Takeshi Kitano.

