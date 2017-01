Golden Globes 2017 streaming dal red carpet: come seguirlo

Tra poco più di due ore comicerà la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2017, ma, come ogni grande evento hollywoodiano che si rispetti, la cerimonia vera e propria (una cena di gala nel caso dei Globes) viene preceduta dal tappeto rosso, l’occasione che ha il mondo dello spettacolo, di cinema e tv, di mostrarsi al suo meglio. Sintonizzandovi sull’account Twitter della Hollywood Foreign Press Association (@goldenglobes), a questo link, potrete seguire il red carpet live dell’evento e commentare con noi, sulla nostra pagina Facebook, i look e gli abiti, in attesa del vero show, i premi!

La live partirà alle 4 pm orario della Costa Pacifica, ovvero intorno all’una di notte da noi.

