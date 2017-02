Green Lantern: Common racconta la Justice League di George Miller

Prima che i Marvel Studios nascessero, alla Warner Bros c’era in programma il progetto sulla Justice League Mortal, che vedeva Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern e Martian Manhunter schierati e pronti a essere diretti da George Miller.

Nel cast di quel progetto c’erano D.J. Controna (Superman), Santiago Cabrera (Aquaman), Armie Hammer (Batman), Megan Gale (Wonder Woman), Adam Brody (Flash), Hugh Keays-Byrne (Martian Manhunter) e Common (Green Lantern).

Common era Green Lantern per la Justice League di George Miller

Quest’ultimo è riuscito, di sfuggita, ad entrare nel DCEU attuale in Suicide Squad, dove ha interpretato il gangster Monster T, che condivide una scena con Joker e Harley Quinn. Ma il rapper e attore vorrebbe davvero entrare a far parte ufficialmente dell’Universo Condiviso, magari nel ruolo che già, per poco tempo, fu suo: John Stewart/Green Lantern.

In una recente intervista con Yahoo Movies, Common ha raccontato: “Fui scelto e cominciammo a lavorare per il film (Justice League Mortal, ndr). Andai in Australia e provai i costumi. Mi si spezzò il cuore quando il progetto naufragò. La sceneggiatura era pazzesca, intricata, e sapere che l’avrebbe diretto George Miller mi faceva già sperare in qualcosa oltre i limiti. C’erano Batman, Aquaman, tutti i personaggi coinvolti. Ognuno aveva dei momenti in cui si presentava, era una sceneggiatura forte.”

In merito alla possibilità di riprovare ad essere Green Lantern, Common ha spiegato: “Mi piacerebbe moltissimo. Sarebbe una benedizione. Un’opportunità incredibile. Ma sta allo studio e alla DC decidere chi vedono bene nel ruolo. Ma nel caso, sarebbe un onore incredibile.”

Common è solo l’ultimo, in ordine di tempo, ad essere stato associato al ruolo, che per adesso non ha ancora un volto ufficiale.

Green Lantern Corps viene descritto come “un Arma Letale nello spazio” che si concentrerà su due personaggi: Hal Jordan e John Stewart, tiratore scelto della Marina, afroamericano, che entra a far parte del Corpo delle Lanterne Verdi. Il film si focalizzerà in particolare sul suo rapporto con Jordan e il Corpo.

David Goyer e Justin Rhodes sono gli sceneggiatori, mentre Goyer è anche produttore del film, mentre produttori esecutivi del progetto sono Geoff Johns e Jon Berg, alla guida della DC Films, divisione responsabile dei lungometraggi dedicato all’universo esteso DC.

Una volta terminata la sceneggiatura, sarà possibile scegliere un regista. Difficile al momento capire la fattibilità di un nuovo coinvolgimento di Ryan Reynolds, protagonista del primo Lanterna Verde, ormai impegnato nei panni di Deadpool.