Green Lantern Corps: rivelata la possibile casting shortlist per Hal Jordan

Il fermento attorno al tanto vociferato progetto DC di Green Lantern Corps sembra ora entrato in una fase davvero movimentata, soprattutto dopo l’annuncio ufficiale da parte dei vertici Warner Bros. riguardo all’effettivo interesse nella realizzazione di questo coraggioso cinecomic ispirato al personaggio di Lanterna Verde. Dopo la conferma di David Goyer e Justin Rodi quali sceneggiatori ufficiali della nuova pellicola, ecco ora rivelata tramite il giornalista Umberto Gonzalez di The Wrap una possibile casting shortlist per il ruolo di Hal Jordan, nella quale compaiono nomi illustri del calibro di Tom Cruise, Joel McHale, Bradley Cooper, Ryan Reynolds, Armie Hammer e Jake Gyllenhaal.

Si tratta dunque di una notizia davvero molto importante per tutti i fan del personaggio di Lanterna Verde che ora si aspettano davvero grandi cose da questo futuro progetto di Green Lantern Corps. Qualora la scelta dovesse ricadere su Tom Cruise sarebbe la prima partecipazione del protagonista di Top Gun e Mission Impossible a un film di supereroi, ma, come nel caso di Ben Affleck per The Batman, si opterebbe per una versione decisamente più “stagionata” dei classici personaggi che siamo abituati a vedere.

Bradley Cooper, che aveva partecipato inizialmente al casting propio per il ruolo di Hal Jordan nello sfortunato Lanterna Venrde del 2011, potrebbe essere una scelta interessante, soprattutto nell’ottica di una ideale lotta fra MCU e DCEU ingaggiata dopo la sua partecipazione vociale nel ruolo di Rocket Rackoon in Guardiani della Galassia. Jake Gyllenhaal gode attualmente di una tale fama e considerazione che un suo ritorno nominale all’intento del possibile casting di Green Lantern Corps appare quasi obbligato, soprattutto dopo la possibilità (purtroppo sfumata) che l’attore potesse prendere parte in un primo momento all’universo DC. Riguardo poi a Ryan Reynolds vi p davvero poco da dire, in quanto si tratta dell’unico attore ad aver già in precedenza vestito i panni del Cavaliere di Smeraldo nell’amai celebre scult del 2011, dunque il suo ritorno proprio in tali vesti potrebbe essere inteso sotto due aspetti: riscatto personale o continuità con la pellicola precedente.

Un’altra delle questioni più scottanti attualmente sul piatto riguarda la possibilità, per il momento del tutto speculativa a dire il vero, che uno di questi attori che si aggiudicheranno il ruolo di Hal Jordan in Green Lantern Corps potrebbe trovare posto anche nel casting di Justice League. Al momento sembra che non vi siano conferme o smentite da gusto punto di vista nei confronti delle strategie messe in atto dal DCEU, tuttavia si tratta per il momento di pure ipotesi senza sostanza.

Green Lantern Corps viene descritto come “un’Arma Letale nello spazio” che si concentrerà su Èdue personaggi: Hal Jordan e John Stewart, tiratore scelto della Marina, afroamericano, che entra a far parte del Corpo delle Lanterne Verdi. Il film si focalizzerà in particolare sul suo rapporto con Jordan e il Corpo.

David Goyer e Justin Rhodes sono gli sceneggiatori, mentre Goyer è anche produttore del film, mentre produttori esecutivi del progetto sono Geoff Johns e Jon Berg, alla guida della DC Films, divisione responsabile dei lungometraggi dedicato all’universo esteso DC.

Una volta terminata la sceneggiatura, sarà possibile scegliere un regista. Difficile al momento capire la fattibilità di un nuovo coinvolgimento di Ryan Reynolds, protagonista del primo Lanterna Verde, ormai impegnato nei panni di Deadpool.

Fonte: The Wrap