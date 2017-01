Green Lantern Corps: svelato un nome nuovo per Hal Jordan

Ieri la notizia che diversi talentuosi attori sono stati presi in considerazione per il ruolo di Hal Jordan in Green Lantern Corps. Anche se questo elenco non è stato ufficialmente confermato dalla Warner Bros., oggi si è aggiunto un nome nuovo che sarebbe stato rivelato da una fonte interna.

Un elenco è stato pubblicato da The Wrap, e comprendeva nomi come Tom Cruise, Jake Gyllenhaal, Joel McHale, Bradley Cooper, Armie Hammer e Ryan Reynolds.

Secondo alcune voci ora sarebbe molto caldo anche il nome di James Marsden, che dopo Westworld pare aver aumentato il proprio appeal. Marsden ha infatti occupato il ruolo di Teddy Flood in Westworld, grande successo HBO.

Green Lantern Corps viene descritto come “un’Arma Letale nello spazio” che si concentrerà su Èdue personaggi: Hal Jordan e John Stewart, tiratore scelto della Marina, afroamericano, che entra a far parte del Corpo delle Lanterne Verdi. Il film si focalizzerà in particolare sul suo rapporto con Jordan e il Corpo.

David Goyer e Justin Rhodes sono gli sceneggiatori, mentre Goyer è anche produttore del film, mentre produttori esecutivi del progetto sono Geoff Johns e Jon Berg, alla guida della DC Films, divisione responsabile dei lungometraggi dedicato all’universo esteso DC.

Una volta terminata la sceneggiatura, sarà possibile scegliere un regista. Difficile al momento capire la fattibilità di un nuovo coinvolgimento di Ryan Reynolds, protagonista del primo Lanterna Verde, ormai impegnato nei panni di Deadpool.

Fonte: CB