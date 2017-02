Han Solo: il nuovo Chewbacca è “profondamente grato”

Oltre a Han Solo e Lando Carlissian, nello spin off di Star Wars sul contrabbandiere galattico ci sarà anche un nuovo Chewbacca. A interpretare il wookiee ci sarà Joonas Suotamo che, tramite il suo account Twitter, ha diffuso una dichiarazione in cui si dice “profondamente grato” per la possibilità affidatagli.

“Sono profondamente grato per questa magnifica opportunità di diventare parte del franchise di Star Wars che ho amato sin da bambino. Mi piacerebbe ringraziare la mia famiglia, gli amici, gli allenatori di basket e la squadra, il cast e la crew, lo staff della Lucasfilm e Disney, i grandi fan di questo spettacolare universo, e specialmente Peter Mayhew.

Chewbacca è uno dei personaggi più iconici della storia del cinema, e lo sviluppo e il ritratto del personaggio che ha fatto Peter dell’amato Wookiee che ha regalato così tanta gioia. La sua guida e la sua gentilezza sono stati regali inestimabili che hanno riscaldato il mio spirito e mi hanno preparato per questo viaggio. Aspiro a rendere fiero Peter e a portare ai fan di Star Wars il Chewie che loro amano.

Ci vediamo in una galassia lontana, lontana…”

Ricordiamo che lo spin-off dedicato a Han Solo sarà ambientato dieci anni prima degli avvenimenti di Una Nuova Speranza. Nel film ci sarà anche Chewbacca. Alden Ehrenreich interpreterà il giovane personaggio che fu di Harrison Ford. Nel cast anche Emilia Clarke, Donald Glover e Woody Harrelson.

Lo spin-off sul personaggio è previsto per il 25 maggio 2018 e sarà diretto da Phil Lord e Christopher Miller, registi di 21 Jump Street e The LEGO Movie. La sceneggiatura porterà la firma di Lawrence Kasdan e di suo figlio Jon Kasdan.