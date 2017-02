Hayao Miyazaki di nuovo (ufficialmente) a lavoro su un lungometraggio

Hayao Miyazaki ha, per l’ennesima volta e ufficialmente, cambiato idea. Il maestro dell’animazione giapponese ha deciso di tornare in pista ed è a lavoro su un nuovo lungometraggio d’animazione.

Niente più pensionamento quindi per il regista simbolo dello Studio Ghibli. La notizia ufficiosa circolava da novembre, e in particolare si parlava di un suo interessamento a Boro the Caterpillar (Kemushi no Boro), che doveva essere un cortometraggio di 12 minuti in CGI.

Hayao Miyazaki torna a dirigere per lo Studio Ghibli

Durante un’intervista pre-Oscar, Toshio Suzuki, produttore del cartoon nominato nella categoria Miglior Film d’Animazione La Tartaruga Rossa, ha confermato che il progetto è in cantiere e che sarà proprio Hayao Miyazaki a dirigerlo.

