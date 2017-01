Inhumans: per Vin Diesel è un errore non realizzare il film

Con il ritorno a casa di Spiderman e la Marvel concentrata a lanciare nuovi franchise come il recente Doctor Strange o i futuri Black Panther e Captain Marvel, l’adattamento cinematografico di Inhumans sembrerebbe essere caduto nel dimenticatoio, forse vicino ad una cancellazione da parte dei Marvel Studios e del presidente Kevin Feige.

Al coro di coloro che si professano scontenti del trattamento Marvel riservato ad una delle serie più amate dai fan della carta stampata si è recentemente aggiunta l’autorevole voce di Vin Diesel. L’attore, che ancora una volta presterà la voce a Groot in Guardiani della Galassia Vol.2, ha infatti dichiarato ufficialmente che la Marvel rischia di perdere una grande occasione:

“Non penso che la Marvel debba perdere l’opportunità di farci un film, penso che possa essere una saga davvero enorme e, se avessi tempo, mi piacerebbe andare alla Marvel ed avere una conversazione a riguardo. Ma credo che la Marvel faccia un grosso errore rinunciando a farne un film perché sarebbe un’universo davvero fantastico da esplorare.”

Quale sarà dunque il destino di Inhumans? Purtroppo non abbiamo i mezzi necessari per dare una risposta appropriata al quesito e non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte dei Marvel Studios.

Fonte: Comic Book Movie