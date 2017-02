Into the Water: DreamWorks adatterà il nuovo romanzo di Paula Hawkins

Dopo La ragazza del treno, DreamWorks produrrà l’adattamento cinematografico del nuovo romanzo di Paula Hawkins, Into the Water, in uscita il 2 maggio in Inghilterra e Stati Uniti.

Prima ancora dell’arrivo del libro in libreria, Into the Water è stato opzionato da Amblin Partners, che lo distribuirà appunto con l’etichetta DreamWorks.

La storia è ambientata in una piccola città: i corpi senza vita di una madre single e di una ragazza adolescente vengono ritrovati nel fiume a poche settimane l’uno dall’altro. Protagonista è una ragazza di 15 anni che si ritrova così sola ad affrontare la vita e a prendersi cura della sorella della madre, a lei estranea.

Paula Hawkins punta ancora sulla centralità dei personaggi femminili e sugli inganni della memoria per bissare il successo de La ragazza del treno, 18 milioni di copie vendute nel mondo e 173, 2 milioni di dollari incassati dall’adattamento con Emily Blunt e Rebecca Ferguson.

Torna il produttore de La ragazza del treno Marc Platt, tra l’altro produttore di La La Land, affiancato da Jared LeBoff. Paula Hawkins sarà produttrice esecutiva.

