Jay e Silent Bob reboot: Kevin Smith a lavoro sulla sceneggiatura

Kevin Smith ha pubblicato sul suo account Instagram un screen del desktop del suo personal computer, in cui compare una pagina bianca con la scritta: “Jay e Silent Bob reboot di Kevin Smith”.

Il regista annuncia così l’arrivo di una riproposizione delle avventure dei due protagonisti del View Askewniverse, l’universo immaginario condiviso popolato dai personaggi dei film di Smith stesso, creato ancora prima che esistessero gli universi condivisi al cinema.

Ecco come ha accompagnato la foto il regista: “Sì ragazzi, è il mio vero schermo del laptop, @jayandsilentbob stanno tornando! Sono impaziente di tornare a giocare con i miei giocattoli nell’universo interconnesso View Askewniverse in cui ho trascorso i primi anni della mia carriera. E più di tutto sto ridendo tantissimo mentre scrivo Jay e Silent Bob Reboot, in cui i due Jersey Boys devono tornare a Hollywood a fermare una nuova minaccia del vecchio Bluntman & Chronic Movie che loro odiano così tanto. Si tratta di una satira pungente e buffa in cui compariranno tutte le facce note di questo mondo, volti familiari e cameo! Ho già incontrato tutti alla Miramax e sono tutti coinvolti, quindi spero che gireremo quest’estate.”

Con Kevin Smith, che riprenderà il ruolo di Silent Bob, nelle traduzioni italiane Zittino Bob, tornerà senza dubbio Jason Mewes nei panni di Jay, mentre aspettiamo notizie dalla produzione per sapere chi dei “vecchi amici” tornerà nel progetto.