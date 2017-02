Jurassic World 2: BD Wong si presenta sul set

Dopo l’annuncio che James Cromwell si aggregherà al cast di Jurassic World 2, direttamente dal set dei Pinewood Studios in quel di Londra arriva la conferma del gradito ritorno nella serie di BD Wong, attore che per l’occasione si immortalato in compagnia di un velociraptor.

Jurassic World 2: ufficialmente cominciata la produzione

Il film uscirà al cinema il 22 giugno 2018. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard torneranno nei panni dei protagonisti. Alla regia ci sarà Juan Antonio Bayona (The Impossible, A Monster Calls). Nel cast anche Daniella Pineda in un ruolo importante, Justice Smith, Toby Jones, James Cromwell e Rafe Spall.

Jurassic World 2 si baserà su una sceneggiatura di Derek Connolly e Colin Trevorrow. A produrre la pellicola saranno Belén Atienza, Patrick Crowley e Frank Marshall. Produttori esecutivi invece saranno Steven Spielberg, Colin Trevorrow e Thomas Tull.

Fonte: Jurassic Outpost